В Тамбове будут судить узбека, который делал тайники с наркотиками

В прокуратуре Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Узбекистан, которого обвиняют в совершении 11 эпизодов преступлений, связанных с незаконным сбытом и покушением на незаконный сбыт наркотических средств в значительном, крупном, особо крупном размерах.

По версии следствия, 30-летний мужчина согласился работать курьером-закладчиком тайников с наркотиками на территории Тамбова. С этой целью он незаконно приобрел наркотическое средство, которое в период с 23 по 25 августа прошлого года разложил в различные тайники для последующего бесконтактного сбыта.

Деятельность мужчины пресекли полицейские, которые задержали его, а также обнаружили и изъяли из незаконного оборота больше 700 граммов наркотиков.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.