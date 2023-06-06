Тамбовская область возглавила экологический рейтинг по итогам весны

Тамбовская область лидирует в рейтинге с 2011 года

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» представила «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам прошедшей весны. И вновь Тамбовская область – на первом месте в рейтинге.

- В десятку лидеров также вошли Белгородская область, Республика Алтай, Курская область, Москва, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Чукотский и Ненецкий автономные округа, Калужская область, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Напомним, что «Национальный экологический рейтинг» регионов России формируется с 2008 года. Тамбовская область является его неизменным лидером с 2011 года.

Фото правительства Тамбовской области