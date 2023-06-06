Двое тамбовчан до смерти избили своего собутыльника

Мужчину избили до потери сознания Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Тамбовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей села Кузьмино-Гать. Мужчины 54 и 39 лет обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

- В доме 54-летнего обвиняемого компания мужчин отмечала праздник. В ходе застолья на фоне сильного алкогольного опьянения между обвиняемыми и потерпевшим произошел словесный конфликт, после чего они подвергли его избиению. На следующий день родственники 36-летнего потерпевшего, который не вернулся домой ночевать, обнаружили его в доме злоумышленника в бессознательном состоянии, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Мужчина вскоре скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.