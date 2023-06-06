В Тамбове запланированы очередные отключения света

7 июня в Тамбове будет прекращено электроснабжение по ряду адресов. Так, по информации администрации города Тамбова, в связи с проведением ремонта в трансформаторной подстанции:
с 9.00 до 12.00 обесточат
- ул. Гагарина, д. 1-35;
- ул. Пригородная, д. 1-20;
- ул. Промышленная, д. 1-36;
- ул. Ново-Полынковская, д. 1-18;
- ул. Лермонтовская, д. 143-159;
- пр. 1-й Лермонтовский, д. 1-20;
- пр. 1-й Лермонтовский, д. 1-19;
- пр. Ново-Рубежный, д. 1-9;
- ул. Кирсановская, д. 1-42.
с 14.00 до 16.00 - ул. Клубная, д. 3-18.
В связи с ремонтом воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 - ул. Сергеева-Ценского, д. 36-77.
Из-за ремонта на кабельной линии КЛ-0,4 кВ с 9.00 до 12.00 - терр. Тамбов-4, д.2.
Из-за наладки релейной защиты в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30:
- ул. Ромашковая, д. 1-20;
- ул. Мичуринская, д.170-214;
- ул. Селезневская, д. 70;
- ул. Мордасовой, д. 7.