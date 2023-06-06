В Тамбове на капитальный ремонт закрываются две школы

Школа на Сенько не видела капитального ремонта с момента постройки

В январе стартует ремонт в двух тамбовских школах - лицее № 21 на Ф. Энгельса, 73 и школе № 35 на Сенько, 10. Еще 5 школ готовят необходимую документацию для прохождения конкурсных процедур.

В лицее № 21 будет перестроена раздевалка, обновлен актовый зал, заменены полы и потолки. В корпусе школы № 35 на Сенько проведут замену электрики, канализации, пола и потолков. Также появится новое оборудование в классах.

Как пояснили в администрации города Тамбова, капитальный ремонт завершится 1 сентября 2025 года. На это время дети будут переведены в другие корпуса. При этом части параллелей придется обучаться во вторую смену.

В администрации Тамбова отдельно проработают вопрос транспортной доступности и новых пеших маршрутов для учеников 35 школы на время ремонта корпуса на Сенько.

При необходимости руководство города готово внести изменения в схему организации работы общественного транспорта.

К слову, этим летом текущий ремонт пройдет в 17-ти школах городского округа Тамбов. На эти цели выделено около 30 млн рублей.

Фото администрации города Тамбова