Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 июня 2023 7:51

Житель Кирсанова хранил дома незарегистрированные ружья

Мужчине грозит уголовное наказание
Марина МАКОВЛЕВА

В Кирсанове на улице Лесной сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным выявили нарушителя. У 42-летнего мужчины обнаружено два незарегистрированных ружья и 36 патронов.

- Оружие и боеприпасы изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

За незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия мужчине может грозить до 3 лет ограничения свободы, либо до 4 лет принудительных работ, либо до 6 месяцев ареста, либо до 4 лет тюрьмы со штрафом до 80 тысяч рублей.