Житель Кирсанова хранил дома незарегистрированные ружья

В Кирсанове на улице Лесной сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным выявили нарушителя. У 42-летнего мужчины обнаружено два незарегистрированных ружья и 36 патронов.

- Оружие и боеприпасы изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

За незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия мужчине может грозить до 3 лет ограничения свободы, либо до 4 лет принудительных работ, либо до 6 месяцев ареста, либо до 4 лет тюрьмы со штрафом до 80 тысяч рублей.