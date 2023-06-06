Тамбовчанка за рулем KIA RIO протаранила два автомобиля

Участниками аварии стали три иномарки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием трех автомобилей произошла 3 июня в 21 час 15 минут в районе дома №249 «А» по улице Пролетарская города Тамбова. 26-летняя женщина за рулем «KIA RIO», не учла необходимую безопасную дистанцию, а также безопасный интервал и столкнулась с движущимся впереди в попутном направлении «HYUNDAY SOLARIS», под управлением 51-летнего мужчины и «VOLKSVAGEN POLO», за рулем которого был 45-летний водитель.

- В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь понадобилась водителю «VOLKSVAGEN POLO», его доставили в больницу, но госпитализировать не стали, а также 8-летняя пассажирка, которую после осмотра медики также отпустили домой, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.