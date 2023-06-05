В двух ФАПах Тамбовской области не было необходимого оборудования и даже кушеток

Прокуратура Знаменского района провела проверку исполнения законодательства о здравоохранении, в ходе которой выявила нарушения в части неукомплектованности фельдшерско-акушерских пунктов необходимым медицинским оборудованием.

Установлено, что в 12 ФАПах, а также 2 фельдшерских здравпунктах на момент проверки отсутствовало необходимое медицинское оборудование: электрокардиографы, пульсоксиметры, экспресс-анализаторы уровня холестерина в крови, анализаторы гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови, холодильники для лекарственных препаратов, а также медицинские кушетки.

- Для устранения нарушений прокуратура направила в суд исковые заявления с требованиями оборудовать объекты здравоохранения, входящие в состав ТОГБУЗ «Знаменская ЦРБ», необходимым медицинским оборудованием, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.