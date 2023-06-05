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НовостиПроисшествия5 июня 2023 10:49

В Тамбове продавали алкоголь несовершеннолетним

Сотруднице магазина грозит штраф
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбове на улице Базарной сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних совместно с участковым уполномоченным выявили факт реализации алкоголя подростку. 59-летняя продавщица уже не впервые продала спиртное несовершеннолетнему.

- Несмотря на полученное административное наказание, нарушительница не извлекла урока и допустила уже уголовное преступление, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело о розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции. Женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей.