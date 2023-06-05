В Тамбовской области врача оштрафовали за то, что он скрыл информацию о попытке его подкупить

В декабре 2021 года к врачу-терапевту одного из лечебных учреждений города обратился местный житель с просьбой оформить фиктивный листок нетрудоспособности за взятку.

В силу ст. 75 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» подобная ситуация порождает конфликт интересов, и медицинский работник обязан проинформировать об этом в письменной форме своего руководителя.

Прокурорская проверка показала, что от указанного медицинского работника информация о возникновении конфликта интересов главному врачу больницы не была представлена.

- За допущенное нарушение антикоррупционных стандартов поведения в отношении врача прокурором города возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.29 КоАП РФ, за которое руководителем регионального отдела Росздравнадзора виновному назначено наказание в виде штрафа, - сообщает прокуратура Тамбовской области.