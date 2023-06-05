В Тамбовскую область приехали 100 беженцев из Шебекино

Несколько дней ведутся массированные обстрелы мирных жителей из белгородского города Шебекино. В областном правительстве сообщили, что для вынужденных переселенцев в регионе подготовили специальные пункты, где они могут разместиться. На сегодняшний день на Тамбовщину приехали 100 белгородцев. Людей обеспечивают всем необходимым. При необходимости область готова принять и других жителей, которым нужна помощь.

- Также тамбовчане начали сбор гуманитарной помощи для жителей Шебекино. Нужны предметы первой необходимости, продукты, одежда. Пункт сбора открыт в Тамбове на улице Мичуринской, 191б, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.