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НовостиПроисшествия4 июня 2023 17:11

В Тамбовской области утонул 60-летний мужчина

Инцидент случился в селе Коршуновка
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото из архива "КП".

Фото из архива "КП".

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Сообщение о происшествии в Пичаевском районе поступило в дежурную регионального ГУ МЧС в 18.10. Инцидент случился в месте не оборудованном для купания в селе Коршуновка. В пруду «Коршуновский» утонул 60-летний мужчина. Обстоятельства случившегося и причины трагедии устанавливают специалисты.

Между тем сотрудники ГУ МЧС по Тамбовской области напоминают жителям региона, если вы стали участником или свидетелем несчастного случая, оказались в непростой ситуации, звоните по номерам «112» или «101». Обращения принимаются круглосуточно.