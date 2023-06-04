Тамбовчан предупредили о сильном ветре и грозах

Тамбовские спасатели объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. По данным местных синоптиков, 4 июня в региона возможны грозы, а также усиление юго-западного ветра порывами до 18 м/с.

При грозе лучше не выходить из дома. Стоит закрыть все окна и двери. Отключить электроприборы, не говорить по телефону. Во время прогулки спрячьтесь в ближайшем здании. Не находитесь на возвышенностях, рядом с металлическими оградами. Нельзя купаться и ловить рыбу. Если гроза застала вас на мотоцикле или велосипеде, прекратите движении и переждите грозу в 30 метрах от них. При встрече с шаровой молнией не проявляйте никакой активности, сохраняйте спокойствие.

При усилении ветра тамбовчанам рекомендуют оставаться в помещениях. Если ветер застал вас на улице, не стоит прятаться от него около стен домов, ведь с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это относится к остановочным павильонам, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.