В Мичуринске загорелся городской суд

Причину поджога не рассматривают Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

В субботу, 3 июня, в Мичуринске загорелось здание городского суда, которое расположено на улице Красной. Как рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщение о возгорании поступило в 5 часов 24 минуты. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения №7 обнаружилось задымление в серверной суда, открытого горения на тот момент е наблюдалось. В 6 часов 20 минут открытое горение возникло на крыше площадью 50 кв. м.

- В 10 часов 20 минут пожар ликвидирован, производится проливка конструкции, - сообщает ГУ СЧС России по Тамбовской области. - На месте пожара от МЧС России работали 32 человека и 12 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.