В Тамбове летнюю подработку нашли 400 подростков

Юные тамбовчане смогут заработать на карманные расходы

В Тамбове на время каникул трудоустроились около 400 подростков от 14 лет. 240 из них будут трудиться на территориях городских школ, остальные - при центре внешкольной работы. Юноши и девушки будут собирать мусор, поливать саженцы и сгребать скошенную траву.

- Ребята, работающие в трудовых бригадах, могут быть оформлены на 0,25 или на 0,5 ставки, таким образом продолжительность их рабочего дня составляет от двух до четырех часов — не больше. Размер месячного заработка составляет чуть более 8,5 тысяч рублей, - рассказали в администрации города Тамбова.

К слову, с 14 до 15 лет школьники могут трудиться не более 4 часов в день, с 15 до 16 лет - не более 5 часов (и не более 24 часов в неделю), с 16 до 18 лет - до 7 часов (не более 35 часов в неделю).

Фото администрации города Тамбова