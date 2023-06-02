В Тамбове на территории Перинатального центра обнаружили лосиху

Оправившись от снотворного лосиха ушла в лес

1 июня на территорию Перинатального центра, расположенного на ул. Рылеева областного центра пришла необычная гостя – 1,5-годовалая самка лося. Как рассказали в региональном министерстве экологии и природных ресурсов, сотрудники «Тамбовохоты» вместе со специалистами областного департамента ветеринарии с помощью специальных ветеринарных препаратов обездвижили дикое животное и перевезли его в лес.

- Сотрудники организовали дежурство за состоянием дикого животного, - говорят в министерстве. - Примерно через 2 часа лосиха пришла в себя и отправилась домой.

Фото министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области