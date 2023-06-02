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НовостиПроисшествия2 июня 2023 7:48

На улице Тамбова не поделили дорогу два автобуса

В ДТП пострадала 51-летняя пассажирка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Один из автобусов решил перестроиться

Один из автобусов решил перестроиться

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух автобусов произошла 1 июня в 17 часов 5 минут в районе дома №191 по улице Советская города Тамбова. 55-летний водитель автобуса «МАЗ 103965» при перестроении столкнулся с «НЕФАЗ 5299-30-51» под управлением 30-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении без изменения траектории движения.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила 51-летняя пассажирка автобуса «МАЗ 103965», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи ее доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.