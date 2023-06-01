В Тамбове информационные табло появятся еще на 12 остановках

Табло установят в течение лета Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове продолжают оснащать городские автобусные остановки электронными табло. Светодиодные мониторы оповещают пассажиров о времени прибытия автобуса, что позволяет планировать время в пути.

- Всего сейчас города сейчас 135 информационных панелей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - В течение лета в разных частях города установят еще 12.

Табло появятся по следующим адресам: Автовокзал «Северный» на Мичуринской (чётная сторона); «Областная больница» по Московской (чётная сторона); «Завод Аппарат» по Бульвару Энтузиастов (нечётная сторона); «Чичерина» по улице Чичерина (чётная сторона); «Дом Печати» по Моршанскому шоссе (чётная сторона); «Северо-Западная» по улице Чичерина чётная и нечетная стороны; «Шлихтера» по улице Мичуринской (чётная сторона); «Динамо» по Советской (нечётная сторона); «Первомайская площадь» по Советской (нечётная сторона); «Комсомольская площадь» по Советской (нечётная сторона) и «Железнодорожный вокзал» Привокзальная площадь.