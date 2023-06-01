В Тамбове на Бастионной заменят 360 метров трубопровода

Теплотрассу перенесут из-под дороги на зеленую зону

«Тамбовтеплосервис» приступил к замене теплосетей в районе жилого дома на ул. Бастионной, 24а. В 2023 году по программе «Дорога к дому» рядом обустроят общественную территорию. Перед началом благоустройства решено заменить сети отопления и горячего водоснабжения от дома 24а до многоэтажки 24г по улице Бастионной. Здесь расположено 360 метров трубопровода.

Отключение горячей воды будет краткосрочным

Теплотрасса будет проходить под зеленой зоной, а не под дорогой как раньше. В настоящее время прокладывается новая траншея, демонтируются старые сети, ведутся сварочные работы в подвалах многоквартирных домов. В работе задействованы три единицы техники и бригада из семи человек.

Как подчеркнули в администрации города Тамбова, горячая вода будет отключена у потребителей только на момент переврезки сетей.

Реконструкция трубопровода завершится к середине июня.

Фото администрации города Тамбова