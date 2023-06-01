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НовостиОбщество1 июня 2023 14:00

В Тамбове на Бастионной заменят 360 метров трубопровода

Реконструкция завершится в течение двух недель
Марина МАКОВЛЕВА
Теплотрассу перенесут из-под дороги на зеленую зону

Теплотрассу перенесут из-под дороги на зеленую зону

«Тамбовтеплосервис» приступил к замене теплосетей в районе жилого дома на ул. Бастионной, 24а. В 2023 году по программе «Дорога к дому» рядом обустроят общественную территорию. Перед началом благоустройства решено заменить сети отопления и горячего водоснабжения от дома 24а до многоэтажки 24г по улице Бастионной. Здесь расположено 360 метров трубопровода.

Отключение горячей воды будет краткосрочным

Отключение горячей воды будет краткосрочным

Теплотрасса будет проходить под зеленой зоной, а не под дорогой как раньше. В настоящее время прокладывается новая траншея, демонтируются старые сети, ведутся сварочные работы в подвалах многоквартирных домов. В работе задействованы три единицы техники и бригада из семи человек.

Как подчеркнули в администрации города Тамбова, горячая вода будет отключена у потребителей только на момент переврезки сетей.

Реконструкция трубопровода завершится к середине июня.

Фото администрации города Тамбова