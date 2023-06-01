В Тамбове Роспотребнадзор забраковал воду у пляжа «Парус»

В Тамбове работают 11 городских пляжей и 3 места отдыха в Бокино, Периксе и СНТ "Эльдорадо"

Купальный сезон в Тамбове традиционно открывается 1 июня. В этом году для горожан подготовлено 14 пляжей. К 11 городским пляжам прибавились места отдыха в Бокино, Периксе и в районе СНТ «Эльдорадо».

- Подготовка к пляжному сезону началась заранее. Работники дирекции городского хозяйства обновили навесы, покрасили лавочки, отремонтировали оборудование, завезли песок. Помимо этого, перед стартом купального сезона водолазами было проверено дно водоемов, - рассказали в администрации города Тамбова.

Каждые 10 дней Роспотребнадзор будет исследовать химический состав воды всех пляжей. Там, где качество воды не соответствует нормам, появится табличка «Купание запрещено». Сейчас проверку не прошел пляж «Парус».

Медико-спасательные пункты будут работать с 10.00 до 20.00. Рубки спасателей оборудованы спасательным кругом, аптечкой, устройством для искусственной вентиляции легких.

Фото администрации города Тамбова