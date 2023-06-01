Тамбовчанин пойдет под суд за то, что помог другу купить наркотики

Прокурор Инжавинского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Ржаксинского района. Мужчину обвиняют в пособничестве в незаконном приобретении наркотиков.

- Обвиняемый по просьбе наркопотребителя через сеть «Интернет» оставил заявку на покупку наркотиков и оплатил их денежными средствами, переведенными ему через мобильное приложение. Вскоре обвиняемому на телефон пришла информация о месте тайника, - рассказали в прокуратуре Инжавинского района.

Вдвоем мужчины подъехали на указанное место, где и были задержаны полицейскими.

Уголовное дело будет направлено в Инжавинский районный суд для рассмотрения по существу.

Сам наркопотребитель, который пытался достать запрещенные вещества через знакомого, уже был осужден.