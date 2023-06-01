В Тамбове орудовали теневые банкиры

Организаторы незаконного бизнеса "заработали" около 70 миллионов рублей

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Тамбовской области и сотрудниками Росфинмониторинга пресекли деятельность преступного сообщества.

- По предварительной информации, предполагаемый лидер криминальной структуры привлек к незаконной банковской деятельности десять человек, - говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В период с января 2019 по май 2022 года теневые банкиры оказывали индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний в ряде регионов страны услуги по обналичиванию денежных средств. За это брали комиссию в размере от 6 до 10 процентов. По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более трех миллиардов рублей. Доход преступного сообщества превысил 70 миллионов рублей.

В ходе расследования полицейские провели около 70 обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых. Изъято компьютерное оборудование, печати, документация, электронные носители информации и другие предметы. Следственные действия проводились на территории Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Рязанской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Краснодарском крае.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 173. 1, 210 УК РФ, которые в настоящее время объединены в одно производство и расследуются в Следственном управлении УМВД России по Тамбовской области.

- Предполагаемый организатор преступного сообщества заключен под стражу, в отношении ряда фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщают в МВД России.

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