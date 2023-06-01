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НовостиПроисшествия1 июня 2023 10:53

В Тамбове орудовали теневые банкиры

За 2,5 года преступники незаконно обналичили больше трех миллиардов рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Организаторы незаконного бизнеса "заработали" около 70 миллионов рублей

Организаторы незаконного бизнеса "заработали" около 70 миллионов рублей

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Тамбовской области и сотрудниками Росфинмониторинга пресекли деятельность преступного сообщества.

- По предварительной информации, предполагаемый лидер криминальной структуры привлек к незаконной банковской деятельности десять человек, - говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В период с января 2019 по май 2022 года теневые банкиры оказывали индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний в ряде регионов страны услуги по обналичиванию денежных средств. За это брали комиссию в размере от 6 до 10 процентов. По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более трех миллиардов рублей. Доход преступного сообщества превысил 70 миллионов рублей.

В ходе расследования полицейские провели около 70 обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых. Изъято компьютерное оборудование, печати, документация, электронные носители информации и другие предметы. Следственные действия проводились на территории Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Рязанской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Краснодарском крае.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 173. 1, 210 УК РФ, которые в настоящее время объединены в одно производство и расследуются в Следственном управлении УМВД России по Тамбовской области.

- Предполагаемый организатор преступного сообщества заключен под стражу, в отношении ряда фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщают в МВД России.

Фото МВД Медиа