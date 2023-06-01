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НовостиПроисшествия1 июня 2023 8:46

Тамбовчанин за рулем ВАЗ при повороте налево столкнулся с иномаркой: в ДТП пострадал 9-летний мальчик

Ребенка отвезли в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель "десятки" не уступил дорогу

Водитель "десятки" не уступил дорогу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 31 мая в 19 часов 30 минут в районе дома №79 по улице Советской города Тамбова. 28-летний водитель «ВАЗ-2110», на регулируемом перекрёстке поворачивал налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с движущимся навстречу «Chevrole Lacetti», под управлением 37-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водители не пострадали, травмы получил 9-летний пассажир «десятки», которого на автомобиле скорой помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.