В Тамбовской области учредитель плодопитомника похитил 7,8 миллиона рублей

Уголовное дело расследовали в региональном УФСБ

Сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области пресекли противоправную деятельность учредителя ООО «Корочанский плодопитомник» Виктора Городова. Мужчина решил похитить средства сельхозпредприятия и искусственно сформировал кредиторскую задолженность в размере больше 7,8 млн. рублей, которая в январе 2020 года оказалась переуступлена в организацию, где он был учредителем.

На основании полученных материалов региональным УФСБ в августе 2021 года возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

- Решением Мичуринского районного суда Виктора Городова признали виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области. - Апелляционным определением Тамбовского областного суда приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.

Фото пресс-службы УФСБ по Тамбовской области