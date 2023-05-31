В Тамбове дети всех участников СВО получат бесплатное питание в школах

По решению депутатов Тамбовской городской Думы, которое приняли сегодня в ходе очередного заседания, учащиеся городских школ, которые являются детьми участников специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Аналогичное решение депутаты принимали в начале года, но тогда речь шла только о мобилизованных гражданах, призванных военным комиссариатом Тамбовской области. Теперь мера социальной поддержки будет касаться детей всех категорий военнослужащих, в том числе, проходящих службу по контракту и на добровольной основе и призванных из других субъектов Российской Федерации. Предоставление услуги будет носить заявительный характер для всех категорий, кроме детей мобилизованных граждан, призванных военным комиссариатом Тамбовской области.

- Проект решения подготовлен в соответствии с постановлением правительства Тамбовской области, для его реализации предусмотрено выделение субсидии из регионального бюджета, - сообщает пресс-служба Тамбовской городской Думы.