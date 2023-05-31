В Тамбовской области обнаружен больной бешенством кот

В Тамбовской области выявлен новый случай бешенства. В подворье Рассказово обнаружен кот с признаками опасного заболевания.

- Владелец обратился к специалистам, когда у животного наблюдалось неадекватное поведение (слюнотечение, отказ от корма, агрессивность). В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очага бешенства согласно Ветеринарным правилам, а на территории эпизоотического очага установлен карантин, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.