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НовостиПроисшествия31 мая 2023 14:39

В Тамбовской области обнаружен больной бешенством кот

Владелец агрессивного животного обратился к специалистам
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбовской области выявлен новый случай бешенства. В подворье Рассказово обнаружен кот с признаками опасного заболевания.

- Владелец обратился к специалистам, когда у животного наблюдалось неадекватное поведение (слюнотечение, отказ от корма, агрессивность). В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очага бешенства согласно Ветеринарным правилам, а на территории эпизоотического очага установлен карантин, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.