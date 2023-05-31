Ремонт на 5 территориях Тамбова по региональной программе завершится до конца июля

Часть работ выполнена недобросовестно

В программу «Дворы Тамбовщины» 2022 года вошли 5 дворовых территорий, на которых расположены 24 многоквартирных дома. Это территории в районе улиц Набережная, Красноармейская, Широкая, Рылеева и Тамбов – 4.

Подрядчик должен был завершить ремонт до октября 2022 года. Но из-за сложных погодных условий исполнитель не уложился в оговоренные сроки. Он успел уложить асфальт и тротуарную плитку, однако обследование выявило, что часть работ была выполнена некачественно, поэтому подрядчика обяжут исправить недочеты.

- В настоящее время отторгован новый контракт, подрядная организация определена, приступает к выполнению работ. До конца июля все работы на данных дворовых территориях должны быть завершены. Это установка малых архитектурных форм, отсыпка земли грунтом, высадка насаждений газона, - сообщают в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова