Тамбовчанке в химчистке испортили брендовое платье

Тамбовчанка через суд взыскала с химчистке деньги за испорченную там вещь.

В марте 2022 года женщина передала на очистку 7 вещей. На момент сдачи каких-либо дефектов на них выявлено не было, что отмечено подписью приемщицы заказов. Впоследствии, при получении вещей ей были обнаружены значительные дефекты на трех платьях.

В адрес организации владелица вещей направила претензию, в которой женщина предложила в досудебном порядке вернуть деньги, оплаченные по договору в размере 4 560 рублей, а также возместить убытки в размере стоимости повреждённой вещи – брендового платья, приобретенного ей в сентябре 2020 года, в размере 234 904,93 рубля, что подтверждается актом экспертного исследования.

Однако, организация в досудебном порядке данную претензию не урегулировала и женина обратилась в суд с иском о взыскании денежных средств, оплаченных по договору в размере 600 рублей, убытки в размере двукратной стоимости вещи, пришедшей в негодность по вине организации, в размере 234 904,93 рубля, неустойки в размере 235 504,93 рубля, расходов на проведение экспертизы в размере 6 000 рублей, рецензии в размере 2000 рублей, компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей (с учетом уточненного искового заявления).

В ходе судебного разбирательства, судом назначил комплексную экспертизу, которую провели в ООО «Центральный научно-исследовательский институт бытового обслуживания населения». Согласно заключения рыночная стоимость брендового платья, на момент принятия организацией в обработку с учетом износа составляет 24 500 рублей.

В итоге суд пришел к выводу о наличии оснований для взыскания в пользу истца двукратной стоимости изделия, в сумме 49 000 руб. (24 500 х 2) в соответствии со ст. 35 Закона «О защите прав потребителей.

Решением Советского районного суда от 8 февраля исковые требования удовлетворены частично. В пользу истца взыскана двукратная стоимость повреждённой вещи в размере 49 000 рублей, денежные средства, оплаченные по договору на прием и обработку изделий - в размере 600 рублей, неустойка в размере 600 рублей, компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 27 600 рублей, расходы за проведение досудебных экспертных исследований в размере 6 000 рублей.

В доход бюджета муниципального образования г. Тамбова с ответчика взыскана государственная пошлина в размере 2 006 рублей.

- Судебная коллегия по гражданским делам Тамбовского областного суда не усмотрела оснований для удовлетворения апелляционных жалоб и решение районного суда оставлено без изменения, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области.