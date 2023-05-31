В Тамбове пройдет велофестиваль «Солнце на спицах»

Для необычной техники предусмотрен особый заезд

1 июня в 10.00 в парке «Дружба» в Тамбове в 11 раз откроются состязания под названием «Солнце на спицах».

- Ставший уже традиционным, велофестиваль объединяет всех тамбовских поклонников велоспорта разного уровня подготовки. Всех участников в зависимости от возраста и пола организаторы поделят на 14 групп. В отдельной категории проедут любители необычных велосипедов и веломобилей различной модификации. Дистанции заезда – 70 метров и 1500 метров, старт участников будет проходить индивидуально через 30 секунд, - рассказали в администрации города Тамбова.

Победители получат призы и дипломы, а сувениры с символикой фестиваля достанутся всем участникам. Регистрация начнется с 9.30.

Фото администрации города Тамбова