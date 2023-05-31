В Первомайском районе осудили двух любителей «травки»

Сотрудники наркоконтроля задержали двоих жителей Первомайского района, которые собирали марихуану. В их жилище полицейские изъяли высушенную траву, собранную ранее. Было возбуждено уголовное дело.

Суд Первомайского района признал мужчин виновными в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

- Одному из виновных назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Другому подсудимому, с учетом рецидива преступлений, назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.