В Тамбовской области изменились правила предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ

1 апреля вступили в силу поправки к правилам оформления субсидий на оплату жилого помещения и ЖКХ.

- Совокупный доход семьи или гражданина для предоставления субсидии теперь будет определяться за 6 месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи заявления о ее предоставлении. Ранее для определения совокупного дохода также использовался 6-ти месячный период, но его отсчет начинался за 6 месяцев до месяца подачи заявления. Кроме того, предусмотрено, что предоставление субсидии прекращается при наличии у ее получателя задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за 3 последних года, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Подать заявление на получение субсидии можно в учреждениях социальной защиты или в МФЦ. Получить ответы на вопросы можно по телефону: 78-60-60 или по телефонам учреждений социальной защиты по месту жительства.

К слову, в 2023 году в регионе субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получают около 25 тысяч семей. Среднемесячный размер выплат на семью составляет около 3,5 тысяч рублей.