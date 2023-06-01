С тамбовского УФСИНовца через суд взыскали полученную им взятку

Прокурор Моршанска обратился в суд в защиту интересов государства о взыскании суммы взятки в размере 50 тысяч рублей. Известно, что в июне 2022 года сотрудника исправительной колонии признали виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В соответствии с гражданским законодательством сделка, совершенная с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности, является ничтожной.

- Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, на осужденного возложена обязанность выплатить незаконно полученные денежные средства в размере 50 тысяч рублей в доход РФ, - сообщает прокуратура Тамбовской области.