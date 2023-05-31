Лучший повар работает в школе №4

В Тамбовской области выбрали лучшие школьные столовые и поваров. За победу в региональном этапе конкурса боролись представители 18 муниципалитетов, среди которых жюри выбрало лучших в 3 номинациях: «Лучшая столовая городской школы»; «Лучшая столовая сельской школы»; «Лучший повар».

Среди городских школ лучшей признана команда школы №4 города Тамбова. Победителем среди сельских школ стала команда филиала Сосновской колы № 2 им. И.Ю. Уланова в селе Вторые Левые Ламки Сосновского района. Звание лучшего повара присвоено Волкову Роману Сергеевичу – повару школы №4 города Тамбова.

- Теперь победителям конкурса предстоит отстаивать честь Тамбовской области на Всероссийском этапе конкурса, - сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки.

Фото министерства образования и науки Тамбовской области