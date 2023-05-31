Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 мая 2023 10:32

Детские площадки в Первомайском районе могут быть опасны

В отношении чиновников, принявших некачественное оборудование, возбуждено уголовное дело о халатности
Марина МАКОВЛЕВА
Некачественное оборудование может навредить детям

Некачественное оборудование может навредить детям

Прокуратура Первомайского района выявила нарушения при строительстве детских площадок. Оборудование на них было установлено в рамках программы «Народная инициатива».

Администрация Первомайского поссовета заключила контракт на поставку и монтаж детского игрового оборудования, установленного в последующем на 20-ти детских площадках на территории поселка Первомайский.

- Как показала проверка, данное игровое оборудование не имеет необходимой сопроводительной документации, не отвечает предъявляемым требованиям к качеству такого оборудования, а также полностью не соответствует условиям контракта и техническому заданию к нему, - рассказали в прокуратуре Первомайского района.

Однако приемочная комиссия проигнорировала эти факты и приняла площадки.

Материалы прокурорской проверки были направлены в Мичуринский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о халатности.

Фото прокуратуры Первомайского района