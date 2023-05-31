Жительница Нигерии 12 лет незаконно жила в Тамбовской области

Тамбовский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении 39-летней гражданки Республики Нигерия, которая нарушила режим пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, выразившийся в уклонении от выезда с территории страны по истечению срока действия туристической визы (с 23.10.2011 г. по настоящее время), а также проживании без документов, удостоверяющих личность, с 2021 г.

Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение, однако с территории Российской Федерации не выехала, намеревалась обратиться в посольство для восстановления документов, чего не сделала. Родственников на территории нашей страны не имеет.

- Постановлением Тамбовского районного суда гражданка Республики Нигерия признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, подвергнута наказанию в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с выдворением за пределы Российской Федерации путем принудительного и контролируемого перемещения через Государственную границу РФ, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Постановление в законную силу не вступило.