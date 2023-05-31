В Тамбове во время празднования дня рождения у именинника украли 50 тысяч рублей

В полицию Тамбова обратился 22-летний местный житель. У него из кошелька пропали деньги. Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 23-летний знакомый парня. Вместе с компанией потерпевший отмечал на даче свой день рождения. Один из гостей заметил на вешалке куртку, а в ней – кошелек с деньгами. Воришка прихватил 50 тысяч рублей и поспешил скрыться.

- По данному факту в отделе полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.