Тамбовчанка украла из гаража мужчины велосипед

Велосипед вернулся к хозяину Фото: УМВД по Тамбовской области

В межмуниципальный отдел полиции «Моршанский» поступило сообщение о краже. Из гаража 39-летнего местного жителя пропал велосипед «Стелс». Сотруднику уголовного розыска удалось выяснить приметы предполагаемого похитителя. Как выяснилось, велосипед украла 44-летняя местная жительница.

- В содеянном преступлении она созналась, а похищенный велосипед вернули потерпевшему. В отношении задержанной решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.