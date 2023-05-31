Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 мая 2023 9:00

Тамбовчанка украла из гаража мужчины велосипед

Злоумышленницу нашли, транспортное средство вернули потерпевшему
Марина МАКОВЛЕВА
Велосипед вернулся к хозяину

Велосипед вернулся к хозяину

Фото: УМВД по Тамбовской области

В межмуниципальный отдел полиции «Моршанский» поступило сообщение о краже. Из гаража 39-летнего местного жителя пропал велосипед «Стелс». Сотруднику уголовного розыска удалось выяснить приметы предполагаемого похитителя. Как выяснилось, велосипед украла 44-летняя местная жительница.

- В содеянном преступлении она созналась, а похищенный велосипед вернули потерпевшему. В отношении задержанной решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.