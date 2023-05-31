Тамбовчанка за рулем иномарки не уступила дорогу другой машине

В аварии пострадал водитель "Калины" Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы водитель отечественного авто, произошла 30 мая в 16 часов 20 минут в районе дома № 46 по улице Карла Маркса города Тамбова. 38-летняя женщина за рулем «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG», на нерегулируемом перекрестке не предоставила преимущество в движении и столкнулась с движущимся по главной дороге автомобилем «LADA KALINA» под управлением 45-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя «LADA KALINA» на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.