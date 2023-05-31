Тамбовчанин похитил с улицы металлическое ограждение

В августе прошлого года в полицию поступила информация о краже металлического ограждения с территории Первомайского переулка поселка Сатинка. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила возможных свидетелей, обнаружила следы. По «горячим следам» найти виновного не удалось. 30 мая сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 55-летнего местного жителя. В ночь на 15 августа 2022 года он похитил ограждение протяженностью 50 метров для личных целей. Похищенное изъято и после проведения экспертизы будет возвращено на поселковую улицу.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Максимальный срок наказания виновному - лишение свободы на срок до двух лет.