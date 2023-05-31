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НовостиПроисшествия31 мая 2023 7:50

За кражу двух мотоциклов тамбовчане могут получить 5 лет тюрьмы

Молодые люди присвоили технику соседки
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию поступила информация о краже двух мотоциклов с территории частного дома в поселке совхоза «Селезневский». Пропажу обнаружила хозяйка транспортных средств.

- Сотрудникам уголовного розыска с помощью участкового уполномоченного в ходе проведения розыскных мероприятий удалось установить личности подозреваемых в краже. Ими оказались два молодых человека 1997 и 2001 годов рождения, проживающие в поселке, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Молодые люди признались в краже. На преступление они пошли из-за желания иметь свои мотоциклы. Похищенная техника возвращена законной владелице. Виновным грозит до 200 тысяч рублей штрафа либо лишение свободы на срок до 5 лет.