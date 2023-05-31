В Тамбове оштрафовали микрокредитную организацию, оказывавшую давление на должницу

В УФССП России по Тамбовской области поступило сообщение о неправомерных действиях кредитора. Микрокредитная компания требовала от заявительницы погасить задолженность по договору займа, заключенному еще в 2016 году.

- Неизвестный абонент связался с женщиной по телефону и представился сотрудником уголовного розыска. Он назвал полные данные тамбовчанки, а также наименование компании-кредитора, в которой у нее имеется задолженность, после чего предупредил о последствиях неисполнения кредитных обязательств с указанием ответственности по ст. 159 и 177 УК РФ, - рассказали в ведомстве.

Женщина пообещала ежемесячно выплачивать часть просроченной задолженности. Однако по закону кредитор не имеет права вводить должника в заблуждение относительно последствий невыплаты долга.

УФССП по Тамбовской области провело административное расследование и выявило, что неправомерные действия кредитора оказали на тамбовчанку моральное давление, под действием которого ей пришлось оплатить 5 тысяч рублей.

В отношении кредитной организации составлен протокол. А позже Ленинский районный суд Тамбова оштрафовал юридическое лицо на 100 000 рублей.