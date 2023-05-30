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НовостиПроисшествия30 мая 2023 11:20

В Тамбове нашли два тайника с героином

Мужчина, приготовивший «закладки» на продажу, ранее был отправлен в СИЗО
Марина МАКОВЛЕВА

Сотрудники тамбовского наркоконтроля продолжают выявлять факты незаконного сбыта наркотиков в нашем регионе. На улицах Лесной и Ерофеевской в Тамбове оперативники обнаружили два тайника с запрещенным веществом.

- Изъятое было направлено на экспертизу. В ходе исследования было установлено, что в двух свертках был расфасован героин массой 2,34 грамма и 2,22 грамма, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Наркотики припрятал для продажи ранее задержанный 43-летний мужчина, который в данный момент находится в СИЗО.