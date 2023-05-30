Куда сходить в Тамбове на День защиты детей 1 июня 2023

Празднование продлится два дня Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове стала известна программа праздничных мероприятий 1 июня в День защиты детей. Как сообщили в администрации города, 31 мая в Олимпийском парке с 9 часов 30 минут до 11 часов 30 минут пройдет фестиваль «Детство. Творчество. Тамбов».

С 10 до 12 часов в сквере «Читательский» на И. Франко, 6. стартует игровая программа «Здравствуй, лето! Здравствуй, книга!». В 18 часов на уличной площадке у ДК «Знамя труда» пройдет праздник детства «Мир всем детям на планете».

1 июня в 10 часов начнется XI городской велофестиваль «Солнце на спицах» в парке «Дружба». С 10 до 11 тамбовчан ждут на праздник детства, который состоится в городском парке культуры и отдыха, здесь же с 19 до 19 часов 30 минут пройдет шоу мыльных пузырей.

В программе праздника еще ряд мероприятий:

11 часов - Концерт городского духового оркестра им. В.И.Агапкина «Семь нот детства» в ДК «Знамя труда».

11:00-12:00 — Спортивно-развлекательный праздник с элементами театрализации «Здравствуй, лето!» в п. Строитель в мкрн Центральный, д. 21.

15:00-16:00 - Игровая программа «Праздник солнечного лета» в П-Пригородное, Садовая, 50А.

16:00 - Игровые программы «Маленькие дети на большой планете» на дворовых площадках подростковых клубов.

17:00 - Концертная программа «Дети – детям» в Олимпийском парке.

18:00 — 19:30 - Праздничная концертная программа «В мире счастливого детства» у КДЦ «Мир».