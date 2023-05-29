В Тамбове День города отметят без приглашенных звезд

В прошлом году на праздник были приглашены Диана Гурцкая, группа Burito и Николай Басков

Приглашенных артистов не будет - глава администрации города Тамбова Максим Косенков озвучил окончательное решение относительно празднования Дня города. Оно было принято с учетом мнения жителей, которое тамбовчане выразили в ходе голосования в соцсетях. Итак, праздник в Тамбове состоится, однако формат его будет другим.

- У нас много собственных замечательных коллективов, да и время сегодня непростое, оно требует более взвешенного и ответственного подхода ко всем сферам жизни. Поэтому принято решение, что празднование Дня города пройдет без участия приглашенных артистов. Сейчас формируем афишу мероприятий, постараемся учесть интересы всех горожан, - сообщают в администрации города Тамбова.

Напомним, что День города в Тамбове отмечают, начиная с 90-х годов. Для празднования была выбрана дата, совпадающая с государственным праздником и выходным днем. До сих пор неизменной традицией в этот день было выступление столичных звезд. Так, в прошлом году на праздник были приглашены Диана Гурцкая, группа Burito и Николай Басков.

Фото администрации города Тамбова