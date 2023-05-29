В поджогах подозревают 48-летнего тамбовчанина

В Тамбове задержали поджигателя двух жилых домов, расположенных в историческом центре города. Напомним, возгорание зафиксировали 26 мая около 3 часов ночи. С небольшим перерывом по времени произошел пожар сразу в двух домах. Как пояснили в администрации города Тамбова, дом на Кронштадтской, 23, расположенный недалеко от католического костела, историческим статусом не обладает. А вот двухэтажный дом на Советской/Кронштадтской, 80/11 - это «Дом мецената и почетного гражданина города Э.Д Нарышкина», который является объектом культурного наследия регионального значения.

По подозрению в совершении поджога полицейские задержали 48-летнего, ранее не судимого мужчину. Ему грозит ответственность по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

- С учетом позиции прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Предварительное расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле прокуратуры Ленинского района.

Фото прокуратуры Тамбовской области