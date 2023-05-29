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НовостиПроисшествия29 мая 2023 8:42

Житель Пичаевского района украл с плотины на пруду металлические перекрытия

Мужчина может отправиться в тюрьму на 2 года
Марина МАКОВЛЕВА

В дежурную часть отделения полиции Пичаево поступила информация о краже оборудования с речной плотины в селе Кутли. Подозреваемого задержали. Поздно вечером злоумышленник похитил с плотины 11 металлических перекрытий. 30-летний местный житель признал вину.

- Металлоизделия он вывез на автомобиле с целью реализации через пункт сдачи металлолома. Похищенное изъято, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.