Житель Пичаевского района украл с плотины на пруду металлические перекрытия

В дежурную часть отделения полиции Пичаево поступила информация о краже оборудования с речной плотины в селе Кутли. Подозреваемого задержали. Поздно вечером злоумышленник похитил с плотины 11 металлических перекрытий. 30-летний местный житель признал вину.

- Металлоизделия он вывез на автомобиле с целью реализации через пункт сдачи металлолома. Похищенное изъято, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.