В Тамбовской области начат ремонт дороги Тамбов-Шацк-Моршанск

Стоимость работ составит 277 млн рублей

В Тамбовской области начался ремонт 11-километрового участка дороги Тамбов-Шацк-Моршанск. Стоимость работ составит 277 млн рублей, из завершение намечено на 1 сентября.

- Существующее асфальтобетонное покрытие имеет поверхностные разрушения, колеи, выбоины. Подрядчику предстоит усилить дорожное основание под современные транспортные нагрузки, уложить два слоя асфальта, укрепить обочины, произвести ремонт и устройство 61 примыкания и двух пересечений. Кроме того, будут приведены в порядок тротуары, остановки общественного транспорта, нанесена разметка термопластиком и установлены новые дорожные знаки, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Чтобы не мешать движению транспорта работы на правой и левой стороне будут вестись по очереди. Для обеспечения безопасности установлено 560 временных дорожных знаков, 42 сигнальных столбика, 270 м барьерного ограждения.

Фото правительства Тамбовской области