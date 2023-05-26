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НовостиОбщество26 мая 2023 13:51

Юных тамбовчан предупреждают: купаться в фонтанах запрещено

Такой способ охладиться может привести к травме или удару током
Марина МАКОВЛЕВА
Даже в жару лучше найти другой способ охладиться

Даже в жару лучше найти другой способ охладиться

Администрация города Тамбова напоминает детям и их родителям о том, что купаться в фонтанах запрещено.

- Почему купаться в фонтанах нельзя? Во многих чашах установлены насосы, есть металлические трубки и насадки, к тому же зачастую туда подведено электричество - все это может привести к серьезным травмам или удару током, - предупреждают городские власти.

Таблички, информирующие о правилах поведения у фонтанов, планируется установить рядом с ними в ближайшие дни.

Фото администрации города Тамбова