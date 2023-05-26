Тамбовчанин совершил побег из колонии-поселения

В Кирсановской межрайонной прокуратуре поддержали государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Уваровского района, которого признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание).

В суде установили, что осужденный, отбывающий наказание в колонии-поселении Кирсановского района, в октябре 2021 года самовольно покинул рабочий объект и территорию во время хозяйственных работ. На следующий день он был задержан сотрудниками УФСИН и доставлен в исправительное учреждение.

- По результатам рассмотрения уголовного дела в суде вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима, со штрафом в размере 67,4 тысячи рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области.