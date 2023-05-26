В детском садике Моршанска протекает крыша

Прокуратура Моршанска провела проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних, а также санитарно-эпидемиологического законодательства.Выяснилось, что в здании детского сада №6 «Рябинка» необходим ремонт крыши. В группе комбинированной направленности от 5 до 6 лет и группе общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет на потолке и стенах образовались подтеки, имеется отслоение штукатурки, что в свою очередь небезопасно для жизни и здоровья детей, находящихся в образовательной организации.

В связи с этим прокуратура города направила в суд исковое заявление с требованием обязать образовательную организацию отремонтировать крышу здания, а также привести потолки и стены помещений в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

- По результатам рассмотрения требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры города.